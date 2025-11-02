Fortaleza - O Fluminense não fez bom jogo e perdeu para o Ceará por 2 a 0, neste domingo (2), no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota fez com que o Tricolor deixasse o G-6 da competição. Sem Lucho Acosta, suspenso, o time sofreu para criar fora de casa e foi superado com facilidade. Ignácio ainda foi expulso na segunda etapa. Galeano e Pedro Raul foram os responsáveis por balançar a rede durante os 90 minutos.
fotogaleria
Com o resultado, a equipe comandada por Luis Zubeldía permaneceu nos 47 pontos, mas caiu para a sétima posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Mirassol, quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada.
O jogo
A primeira etapa foi morna, praticamente sem chances para ambos os lados. O Ceará começou melhor e chegou em cabeçada de Pedro Raul, nas mãos de Fábio. O centroavante também teve outra oportunidade, mas não conseguiu alcançar cruzamento de Pedro Henrique. Depois, o Fluminense tentou crescer na partida.
John Kennedy entrou cara a cara, mas foi atrapalhado pela marcação, perdeu o domínio após toque do adversário e caiu na área. O árbitro Lucas Paulo Torezin foi chamado ao VAR para conferir a jogada, mas pegou falta de Serna em Fabiano no lance anterior.
Aos 37, Sobral arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola desviou em Freytes, subiu e Galeano abriu o placar para o Vozão. O Tricolor até tentou responder, mas não conseguiu - nem sequer finalizou nos 45 minutos iniciais. Fábio ainda fez grande defesa em chute de Pedro Henrique.
Para dar gás ao Fluminense, Zubeldía promoveu três mudanças no intervalo: Keno, Nonato e Gabriel Fuentes entraram nas vagas de Serna, Hércules e Renê, respectivamente. Em desvantagem, o Tricolor passou a acelerar mais em busca do empate. Canobbio teve boa chance, mas bateu fraco e parou em Bruno Ferreira.
Logo na sequência, Matheus Bahia deu ótimo lançamento para Pedro Raul ficar cara a cara. O camisa 9, porém, foi derrubado por Ignácio na frente da área - o zagueiro levou cartão vermelho. Na cobrança da falta, Vina mandou para fora.
Fernandinho quase ampliou o placar. Lima errou na saída, o atacante avançou e acertou a trave. Como resposta, Canobbio finalizou firme para mais uma defesa do goleiro adversário. Aos 26, Pedro Raul marcou o segundo do Ceará. Ele arriscou de longe, a bola resvalou em Freytes e entrou no ângulo.
Everaldo e Thiago Santos substituíram John Kennedy e Lima. Despreocupado, o Vozão administrou o resultado para somar três pontos e tirar o Fluminense do G-6 do Campeonato Brasileiro. Na reta final, Pedro Raul ainda fez o terceiro, mas o gol foi anulado por toque na mão de Lucas Mugni.
Ceará 2x0 Fluminense
Data e hora: 02/11/2025, às 16h Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Gols: Galeano, aos 37 min/1ºT (1-0); Pedro Raul, aos 26 min/2ºT (2-0). Cartões amarelos: Vinícius Zanocelo, Pedro Raul e Marllon (CEA). Cartões vermelhos: Ignácio (FLU).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé) Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo (Lourenço), Fernando Sobral e Vina (Lucas Mugni); Pedro Henrique (Fernandinho), Galeano (Paulo Baya) e Pedro Raul.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía) Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Canobbio, Serna (Keno) e John Kennedy (Everaldo).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.