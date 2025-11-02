Nonato em ação pelo Fluminense contra o Ceará, no Castelão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Nonato em ação pelo Fluminense contra o Ceará, no CastelãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/11/2025 18:39

"Fizemos um jogo abaixo do que estávamos fazendo. Reconhecemos isso. Quero pedir desculpas aos torcedores. Voltaremos com tudo, ao lado deles. Sabemos da força que temos lá (no Rio)", declarou o jogador após o confronto.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu nos 47 pontos e deixou o G-6 da competição - caiu para o sétimo lugar. O próximo compromisso será contra o Mirassol, quarto colocado. "Seguimos na briga. Temos um confronto direto e precisamos conseguir os três pontos", ponderou.

O embate será na quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada.