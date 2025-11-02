Nonato em ação pelo Fluminense contra o Ceará, no CastelãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Nonato reconhece 'jogo abaixo' do Fluminense e pede desculpas
Tricolor teve atuação ruim e perdeu para o Ceará neste domingo (2), no Castelão
'Jogamos mal do início ao fim', diz Zubeldía após derrota do Fluminense
Técnico destacou o desempenho ruim do Tricolor no duelo com o Ceará, no Castelão
Apático, Fluminense perde para o Ceará e deixa o G-6 do Brasileiro
Tricolor não teve boa atuação e foi dominado pelo Vozão neste domingo (2), no Castelão
Lezcano volta a ser relacionado e pode receber nova oportunidade no Fluminense
Promessa do futebol paraguaio atuou apenas 13 minutos nos últimos cinco meses
Cano sofre entorse no joelho direito e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou tratamento e não tem previsão de retorno
Ceará x Fluminense: onde assistir, escalações, arbitragem
Na briga por vaga na Libertadores, Tricolor reencontra o Vozão poucos dias após vencer por 1 a 0 no Maracanã
