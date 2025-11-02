Nonato em ação pelo Fluminense contra o Ceará, no CastelãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Fortaleza - Recuperado de um edema na coxa esquerda, Nonato voltou a jogar na derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Ceará, neste domingo (2), no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante reconheceu a atuação ruim do Tricolor, que foi dominado pelo Vozão, e pediu desculpas aos torcedores.
"Fizemos um jogo abaixo do que estávamos fazendo. Reconhecemos isso. Quero pedir desculpas aos torcedores. Voltaremos com tudo, ao lado deles. Sabemos da força que temos lá (no Rio)", declarou o jogador após o confronto.
Com o resultado, o Fluminense permaneceu nos 47 pontos e deixou o G-6 da competição - caiu para o sétimo lugar. O próximo compromisso será contra o Mirassol, quarto colocado. "Seguimos na briga. Temos um confronto direto e precisamos conseguir os três pontos", ponderou.
O embate será na quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada.