Zubeldía tenta solucionar problema ofensivo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Zubeldía tenta solucionar problema ofensivo do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 01/11/2025 10:30

Rio - Em um mês de trabalho, Zubeldía conseguiu colocar o Fluminense no G-6 do Brasileirão, mas ainda tem problemas para resolver na reta final da temporada. Entre eles, recuperar a confiança dos atacantes. Nos últimos cinco jogos, os jogadores de ataque passaram em branco, apesar dos esforços.

Desde que chegou, Zubeldía promoveu mudanças no setor ofensivo. No meio-campo, Lucho Acosta ganhou a titularidade e virou o "maestro" do time. No ataque, Cano e John Kennedy tem revezado entre os titulares, e deixaram para trás Everaldo, que era o favorito de Renato Gaúcho na posição.

Já na estreia de Zubeldía, Cano marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. No jogo seguinte, John Kennedy fez o segundo gol tricolor no empate por 2 a 2 com o Sport, fora de casa. Depois, Serna e Keno marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG.

Desde então, nenhum atacante marcou e o jejum está perto de completar um mês. De lá para cá, Martinelli marcou na derrota diante do Mirassol, enquanto Thiago Silva, Samuel Xavier e Renê marcaram nas vitórias sobre Juventude, Internacional e Ceará. O Fluminense ainda passou em branco contra o Vasco.

Recuperar a confiança dos atacantes é fundamental para a sequência do trabalho de Zubeldía. Na reta final da temporada, o Fluminense briga por vaga na Libertadores no Brasileirão, além de estar na semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro, contra o Vasco.

Em meio ao jejum dos atacantes e tentando encerrar a seca, o Fluminense volta a campo neste domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa o sexto lugar com 47 pontos, enquanto o Vozão é o 14º colocado, com 35.