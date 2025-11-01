Zubeldía tenta solucionar problema ofensivo do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense tenta recuperar confiança dos atacantes em reta final da temporada
Atacantes não marcaram nas últimas cinco partidas
Volta por cima: Fluminense já supera pontuação de 2024 no Brasileiro
Tricolor atingiu a marca do ano passado com oito rodadas de antecedência
Três desfalques forçam mudanças de Zubeldía no Fluminense para encarar o Ceará
Tricolor enfrentará o Vozão no domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Agora no Fluminense, Lima e Samuel Xavier reencontram o Ceará no Brasileiro
Dupla conquistou a Copa do Nordeste pelo Vozão, em 2020
Fluminense segue 100% em casa com Zubeldía e busca equilíbrio fora
Tricolor enfrenta o Ceará, neste sábado (1), no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão
Sumido nos últimos dois jogos, Soteldo completa quatro meses no Fluminense buscando reviravolta
Atacante, de 28 anos, entrou em campo em 16 jogos pelo Tricolor
