Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/10/2025 11:30

Rio - Com 100% de aproveitamento dentro de casa, Luis Zubeldía ainda busca encontrar um equilíbrio para o Fluminense como visitante. Em três jogos no comando sem o mando de campo, o treinador argentino soma um empate e duas derrotas, um contraste com o desempenho quando é mandante.

Luis Zubeldía completou um mês no comando do Fluminense. Em oito jogos disputados, são cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Todas as vitórias foram no Maracanã, enquanto os tropeços ocorreram como visitante: Sport (2 a 2), Mirassol (2 a 1), além da derrota para o Vasco por 2 a 0, quando não foi mandante.

A vitória sobre o Ceará por 1 a 0, na última quarta-feira (29), no Maracanã, foi a 5ª de Zubeldía no comando do Fluminense — e todas em casa. O Tricolor, atualmente, é o time com mais vitórias como mandante no Brasileirão (11), assim como Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Ao todo, é o sexto melhor mandante.

Por outro lado, o Fluminense faz uma campanha inconsistente fora de casa. Dono da 11ª melhor campanha, o Tricolor soma três vitórias, quatro empates e oito derrotas em 15 jogos. Agora, volta a enfrentar o Ceará, domingo (2), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada, com desafio de melhorar o desempenho.