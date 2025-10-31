Zubeldía é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía é o técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/10/2025 18:00

Fortaleza - O Fluminense virá com mudanças para a partida contra o Ceará, domingo (2), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de enfrentar o mesmo adversário da vitória por 1 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira (29), Luís Zubeldía deve contar com três desfalques para o jogo no Castelão.

O principal meia ofensivo do Tricolor, Lucho Acosta, e o volante Facundo Bernal, estão fora da partida e nem viajam para Fortaleza. No triunfo de quarta com um gol de falta de Renê, os dois tomaram o terceiro cartão amarelo e precisarão cumprir suspensão automática.

O terceiro possível desfalque é Hercules, que saiu no intervalo com dores na posterior da coxa esquerda. O volante não treinou com o elenco na atividade desta sexta-feira (31). Com a ausência de Bernal, Otávio é o mais cotado para começar jogando.

Na função de camisa 10, Lima é o mais cotado para iniciar. A jovem promessa paraguaia Lezcano ainda não estreou sob o comando de Zubeldía. Outra opção, Paulo Henrique Ganso ainda segue em recuperação da lesão na panturrilha esquerda. Fora desde setembro, o meia deve voltar a treinar apenas na próxima semana.

O Fluminense terá uma atividade no sábado e, então, viajará para Fortaleza. Em sexto no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, a vitória pode fazer a equipe ultrapassar o Bahia e atingir a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Esquadrão de Aço devem tropeçar contra o Bragantino, na Fonte Nova.

Veja a provável escalação do Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Otávio (Hércules), Martinelli e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.