Renê marcou o único gol da vitória do Fluminense sobre o Ceará - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 30/10/2025 13:11

O Tricolor está a oito pontos do Mirassol, que fecha o G-4. As duas equipes ainda fazem um confronto direto, na próxima quinta-feira (6), no Rio.



"Temos um combinado. Temos time para entrar no G-4, só precisamos manter a constância e parar de ter altos e baixos. Estamos fazendo bons jogos em casa. Criando muito e sofrendo pouco. Precisamos colocar em prática fora também", afirmou o lateral:



"Podemos chegar na Libertadores via Brasileirão. Temos um combinado entre nós e a nossa meta é essa. Como a Copa do Brasil é só depois, temos que garantir a Libertadores agora e depois pensar no título".



Para conseguir o objetivo da vaga direta na Libertadores, talvez o Fluminense nem precise ficar no G-4. Afinal, com o Flamengo na decisão continental deste ano, o Brasileirão pode ter um G-5. Neste caso, o Tricolor estaria a apenas dois pontos do Bahia, o quinto colocado.



Na próxima rodada, o adversário é novamente o Ceará, desta vez no Castelão, no domingo (2), às 16h.