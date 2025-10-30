Renê marcou o único gol da vitória do Fluminense sobre o CearáMarina Garcia / Fluminense

O Fluminense entrou no G-6 do Brasileirão com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, mas não está satisfeito. É o que revela Renê, autor do gol e que vê a possibilidade de alcançar a vaga direta na Libertadores, com o quarto lugar.
O Tricolor está a oito pontos do Mirassol, que fecha o G-4. As duas equipes ainda fazem um confronto direto, na próxima quinta-feira (6), no Rio.
"Temos um combinado. Temos time para entrar no G-4, só precisamos manter a constância e parar de ter altos e baixos. Estamos fazendo bons jogos em casa. Criando muito e sofrendo pouco. Precisamos colocar em prática fora também", afirmou o lateral:
"Podemos chegar na Libertadores via Brasileirão. Temos um combinado entre nós e a nossa meta é essa. Como a Copa do Brasil é só depois, temos que garantir a Libertadores agora e depois pensar no título".
Para conseguir o objetivo da vaga direta na Libertadores, talvez o Fluminense nem precise ficar no G-4. Afinal, com o Flamengo na decisão continental deste ano, o Brasileirão pode ter um G-5. Neste caso, o Tricolor estaria a apenas dois pontos do Bahia, o quinto colocado.
Na próxima rodada, o adversário é novamente o Ceará, desta vez no Castelão, no domingo (2), às 16h.
