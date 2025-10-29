Canobbio é atacante do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Canobbio aborda adaptação de Zubeldía e comemora entrada do Fluminense no G-6
Tricolor venceu o Ceará em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e subiu para sexto
Canobbio aborda adaptação de Zubeldía e comemora entrada do Fluminense no G-6
Tricolor venceu o Ceará em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e subiu para sexto
Renê marca de falta, Fluminense vence o Ceará e entra no G-6 do Brasileirão
Tricolor soma 47 pontos e aparece em sexto no campeonato
CBF confirma partida entre Fluminense e Ceará mesmo depois de megaoperação
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pelo Brasileiro
Fluminense divulga lista de relacionados para encarar o Ceará
Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (29), no Maracanã
Contratação que mais deu certo em 2025, Hércules vive ano com mais jogos na carreira
Jogador, de 25 anos, se tornou fundamental no Fluminense
Samuel Xavier cresce de produção e se destaca ofensivamente com Zubeldía
Jogador marcou dois gols em sete jogos sob o comando do treinador argentino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.