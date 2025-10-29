Canobbio é atacante do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/10/2025 22:32

Rio - O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrou no G-6 do Brasileirão. Após a partida, Canobbio ressaltou que ficar entre os seis primeiros é um objetivo do Tricolor e analisou positivamente a adaptação de Zubeldía e da comissão técnica no clube.

"Importante, importante (estar no grupo dois seis melhores) porque a gente vem trabalhando bem, com uma ideia nova de jogo, uma filosofia nova de treinador novo, com muita energia e muita vontade de trabalhar. E a gente tem que ir pegando o jeitinho dele, começando a colocar no jogo", disse Canobbio, ao 'Premiere'.

"A adaptação tem sido boa, a nossa com o corpo técnico, e o corpo técnico com a gente. Continuar para cima e ir trabalhando o dia a dia para ir melhorando. Entrar no G-6 é uma coisa que a gente tem como objetivo, é continuar por esse caminho e para cima, como sempre", completou.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 47 pontos e subiu para a sexta posição. O próximo jogo do Flu também será contra o Ceará. As equipes vão se enfrentar no próximo domingo (2), às 16h, na Arena Castelão.

