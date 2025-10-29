Comemora - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/10/2025 21:04 | Atualizado 30/10/2025 01:36

Rio - O Fluminense entrou no G-6 do Campeonato Brasileiro. Isso porque venceu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada da competição, nesta quarta-feira (29). De falta, Renê anotou o único gol do jogo, mas teve polêmica. A infração foi assinalada porque o árbitro viu a bola bater no braço do zagueiro Marllon, mas as câmeras de transmissão não pegaram o toque.

Com o resultado, a equipe de Zubeldía chegou aos 47 pontos e aparece em sexto na tabela. O Botafogo também tem 47, mas leva a pior no critério de desempate e fica em sétimo.

Agora, o Fluminense volta as atenções para a 31ª rodada do Brasileirão. Coincidentemente, o próximo adversário do Tricolor será o Ceará. Os dois times vão se enfrentar novamente no próximo domingo (2), às 16h, na Arena Castelão.

O primeiro tempo começou animado no Maracanã, já que as duas equipes encontravam espaços para atacar. Nesse período, apenas Fábio trabalhou, mas sem dificuldade, para segurar a bola em uma tentativa de cruzamento de Fernandinho.

Depois desse período, o Fluminense passou a se impor e ter mais volume ofensivo. Por volta dos 19 minutos, Lucho Acosta chegou a balançar as redes, mas o cruzamento veio do zagueiro Freytes, que estava impedido.



Apesar disso, o Tricolor conseguiu abrir o placar aos 26 minutos, em cobrança de falta de Renê pelo lado direito. Os jogadores do Ceará ficaram na bronca porque a infração foi assinalada por um suposto toque no braço de Marllon, mas as câmeras de transmissão não flagraram o toque.

O Fluminense, aliás, chutou apenas uma vez durante o primeiro tempo. O Vozão, por sua vez, finalizou três vezes, mas sem perigo.

Já na etapa complementar, o Tricolor finalizou mais vezes e, consequentemente, conseguiu assustar mais. Canobbio, por exemplo, esteve envolvido em dois lances perigosos. O uruguaio acertou a rede pelo lado de fora em um chute do lado direito. Posteriormente, teve uma oportunidade dentro da área e contou com desvio para acertar a trave.

Germán Cano, que entrou em campo durante o segundo tempo, também trouxe perigo com duas cabeçadas. A primeira foi para fora. Já a segunda fez o goleiro mandar para escanteio.

O Ceará, por sua vez, mostrou dificuldade para reagir. O Vozão teve uma boa chance em cobrança de falta na entrada da área, mas foi para fora. Nos acréscimos, tentou fazer uma pressão em determinados momentos, mas foi muito pouco e não conseguiu reverter o cenário.

Fluminense x Ceará



Data e hora: 29/10/2025, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)



Cartões amarelos: Lucho Acosta, Bernal, Fábio, Riquelme Felipe, Zubeldía e Renê (FLU) / Richardson e Pedro Henrique (CEA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Renê (1-0) (26'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Kevin Serna (Keno), Canobbio (Riquelme Felipe) e John Kennedy (Germán Cano).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Lourenço (Richardson) e Vina (Mugni); Galeano (Aylon), Fernandinho (Paulo Baya) e Pedro Raul (Pedro Henrique).