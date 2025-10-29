Zubeldía é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/10/2025 23:11

Rio - Depois da vitória sobre o Ceará por 1 a 0 , o técnico Luis Zubeldía apontou a necessidade do Fluminense aproveitar mais as chances durante as partidas. Ao fazer essa análise, o treinador citou também o triunfo sobre o Internacional pelo mesmo placar, no último fim de semana.

"Ambos os jogos, tanto contra o Inter e quanto este último merecíamos concretizar mais. Às vezes acontece que somos conscientes de que estamos tendo situações e não tomamos a melhor decisão para ampliar o resultado. Tinha a sensação de que se fizéssemos o segundo, chegaríamos ao terceiro. O mesmo contra o Internacional".

"Contundência no futebol é sempre muito importante. Jogadores que fazem gols sempre valem mais. É um lindo desafio que temos para frente para sermos uma equipe que aproveita mais as situações que têm".

Durante a entrevista, o treinador também explicou a substituição de Hércules. O volante iniciou a partida como titular, mas saiu no intervalo para a entrada de Facundo Bernal.

"Hércules pediu a mudança no intervalo. Sentia, creio que desconforto na parte posterior do músculo e tivemos mudar. Por isso, entrou o Bernal. Acho que foram as continuidades de minutos de Hércules. Em algum momento, iria sentir o cansaço".