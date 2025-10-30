Marcão ao lado de Renê - Reprodução/X @FluminenseFC

Publicado 30/10/2025 15:02

Rio - O Fluminense usou as redes sociais para relembrar uma previsão de Marcão. Antes de um dos treinos desta semana, o auxiliar apareceu ao lado do de Renê e disse: "Vamos, tricolores. Vai meter gol para nós". Na última quarta-feira (29), o lateral-esquerdo marcou e garantiu a vitória do Tricolor sobre o Ceará por 1 a 0 no Maracanã.

Nas redes, o clube brincou: "Ele já sabia...".

De falta, Renê anotou o único gol do jogo, aos 26 minutos do primeiro tempo. A origem do lance, contudo, é polêmica. A infração foi assinalada porque o árbitro viu a bola bater no braço do zagueiro Marllon, mas as câmeras de transmissão não pegaram o toque.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 47 pontos e subiu para a sexta posição do Campeonato Brasileiro. É a mesma pontuação do Botafogo, mas o Tricolor leva a melhor no desempate.