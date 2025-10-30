Zubeldía fará mudanças na escalação do Fluminense para enfrentar o Ceará, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía fará mudanças na escalação do Fluminense para enfrentar o Ceará, pela 31ª rodada do Campeonato BrasileiroMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/10/2025 09:01

Contratado em agosto, o camisa 32 virou titular, caiu nas graças da torcida e tem sido peça importante entre os 11 iniciais. Ao todo, soma dois gols e uma assistência em 15 partidas - além de participações indiretas em outros tentos da equipe. O meia-atacante foi advertido ainda no primeiro tempo, ao reclamar por ter um gol anulado. Antes, o argentino já havia sido punido diante de Red Bull Bragantino e Botafogo Contratado em agosto, o camisa 32 virou titular, caiu nas graças da torcida e tem sido peça importante entre os 11 iniciais. Ao todo, soma dois gols e uma assistência em 15 partidas - além de participações indiretas em outros tentos da equipe.

Outro problema no meio-campo

Ao longo da segunda etapa, Facundo Bernal levou o terceiro cartão amarelo e também terá que cumprir suspensão automática. O uruguaio, que entrou na vaga de Hércules, no intervalo, foi advertido depois de derrubar Fernandinho em contra-ataque. Antes, já havia sido punido contra Bahia e Fortaleza.

Situação na tabela

O triunfo colocou o Fluminense no G-6 do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, o Tricolor ultrapassou o Botafogo - pelo número de vitórias - e alcançou a sexta posição. O novo embate com o Ceará, pela 31ª rodada da competição nacional, será às 16h (de Brasília), no Castelão.