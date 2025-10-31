Samuel Xavier e Lima em ação pelo Fluminense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Samuel Xavier e Lima em ação pelo Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/10/2025 17:45

A “Lei do Ex” pode favorecer o Fluminense neste domingo (2). Samuel Xavier e Lima, que atuaram juntos pelo Ceará entre 2019 e 2021, retornam ao Castelão para o duelo contra o Vozão pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o lateral é titular absoluto, enquanto o meia tem sido opção frequente no banco.

Samuel Xavier teve duas passagens pela equipe cearense, de 2013 até 2015 e de 2018 até 2021, quando saiu de graça para o Fluminense. Com a camisa do Vozão, o lateral-direito participou de 217 partidas e esteve presente na conquista dos dois únicos títulos da Copa do Nordeste (2015, 2020).



Pelo Fluminense, o camisa 2 viveu seu melhor momento da carreira: foi titular da campanha do título da Libertadores e da Recopa e, na atual temporada, participou de 48 partidas, anotando sete gols e três assistências, a fase mais artilheira que já teve. Neste domingo (2), Samuel completará 240 jogos com a camisa do clube carioca.

Por outro lado, Lima teve sua melhor temporada no quesito gols quando ainda jogava pelo Ceará, em 2021, quando marcou nove vezes. O meio-campo também teve duas passagens pelo Vozão: a primeira em 2017, por empréstimo, vindo do Grêmio, e depois retornou ao Ceará em 2019, permanecendo até 2023, quando foi transferido para o Fluminense por aval de Diniz. Ele também estava presente no título da Glória Eterna.

Diferentemente de Samuel Xavier, Lima não é titular absoluto e ainda busca se firmar na equipe. Na atual temporada, o meia participou de 43 jogos, 16 como titular, e anotou dois gols e três assistências.

Com a suspensão de Lucho Acosta, a tendência é que tanto Lima quanto Samuel Xavier atuem como titulares na próxima rodada. O Ceará precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e entrar na zona classificatória da Sul-Americana. Já o Fluminense, em caso de triunfo, pode terminar a rodada no G-5.