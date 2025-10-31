Despreocupado, o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores do ano que vemLucas Merçon / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nada como um ano após o outro. Depois de sofrer na luta contra o rebaixamento em 2024, o Fluminense superou a pontuação total daquela edição do Campeonato Brasileiro com oito rodadas de antecedência. Em 2025, o Tricolor busca um espaço na Libertadores. Neste momento, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a sexta posição, com 47 pontos.
Leia mais: Desfalques forçam mudanças no Fluminense para encarar o Ceará

No ano passado, o time carioca terminou a competição com 46 pontos, em 13º lugar. A garantia de que permaneceria na elite, porém, só veio na 38ª rodada, quando ganhou do Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.

Agora despreocupado, o Fluminense luta para retornar ao principal torneio da América do Sul - do qual foi campeão em 2023. Com Flamengo e Palmeiras classificados à final, que acontecerá no fim de novembro, sete equipes vão garantir vaga via Brasileirão.
Leia mais: Fluminense segue 100% em casa com Zubeldía e busca equilíbrio fora
O Tricolor ainda disputa a Copa do Brasil: terá o Vasco pela frente na semifinal, em dezembro. Se passar, enfrentará o vencedor do embate entre Corinthians e Cruzeiro na decisão.

Novo jogo contra o Ceará

Para seguir firme na parte de cima da tabela, o Fluminense enfrentará o Ceará, domingo (2), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (29), em jogo atrasado, o Tricolor bateu o Vozão por 1 a 0, no Maracanã.