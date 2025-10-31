Despreocupado, o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem - Lucas Merçon / Fluminense

Despreocupado, o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores do ano que vemLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/10/2025 20:45

Rio - Nada como um ano após o outro. Depois de sofrer na luta contra o rebaixamento em 2024, o Fluminense superou a pontuação total daquela edição do Campeonato Brasileiro com oito rodadas de antecedência. Em 2025, o Tricolor busca um espaço na Libertadores. Neste momento, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a sexta posição, com 47 pontos.

No ano passado, o time carioca terminou a competição com 46 pontos, em 13º lugar. A garantia de que permaneceria na elite, porém, só veio na 38ª rodada, quando ganhou do Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.



Agora despreocupado, o Fluminense luta para retornar ao principal torneio da América do Sul - do qual foi campeão em 2023. Com Flamengo e Palmeiras classificados à final, que acontecerá no fim de novembro, sete equipes vão garantir vaga via Brasileirão.

O Tricolor ainda disputa a Copa do Brasil: terá o Vasco pela frente na semifinal, em dezembro. Se passar, enfrentará o vencedor do embate entre Corinthians e Cruzeiro na decisão.

Novo jogo contra o Ceará