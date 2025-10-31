Rio - Nada como um ano após o outro. Depois de sofrer na luta contra o rebaixamento em 2024, o Fluminense superou a pontuação total daquela edição do Campeonato Brasileiro com oito rodadas de antecedência. Em 2025, o Tricolor busca um espaço na Libertadores. Neste momento, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a sexta posição, com 47 pontos.
No ano passado, o time carioca terminou a competição com 46 pontos, em 13º lugar. A garantia de que permaneceria na elite, porém, só veio na 38ª rodada, quando ganhou do Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.
Agora despreocupado, o Fluminense luta para retornar ao principal torneio da América do Sul - do qual foi campeão em 2023. Com Flamengo e Palmeiras classificados à final, que acontecerá no fim de novembro, sete equipes vão garantir vaga via Brasileirão.
