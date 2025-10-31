Soteldo em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/10/2025 10:00

Rio - O atacante Yeferson Soltedo, de 28 anos, ficou à disposição para fazer sua estreia pelo Fluminense no dia 30 de junho na vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Quatro meses depois, o venezuelano ainda busca um lugar ao sol no Tricolor e vem enfrentando muita dificuldade.

O clube carioca desembolsou R$ 30 milhões por 50% dos direitos de Soteldo, junto ao Santos. Indicado por Renato Gaúcho, ele foi a única contratação do Fluminense para o Mundial de Clubes e a expectativa era de que fosse titular, porém, o atacante se lesionou e só entrou em campo na eliminação para o Chelsea na semifinal.

No retorno ao Brasil, Soteldo passou a viver um inferno astral. Com atuações ruins e em campo em derrotas do Fluminense, o venezuelano virou o principal alvo dos torcedores do Fluminense na temporada. Com a saída de Renato Gaúcho a situação do atacante ficou mais difícil.

Nos últimos dois jogos, contra Internacional e Ceará, no Maracanã, Soteldo foi preservado por Zubeldía e não entrou em campo. Com um passado de boas atuações com a camisa do Santos, o venezuelano trabalha por dias melhores no Fluminense.