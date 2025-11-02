Cercados de expectativa, Lezcano e Lavega ainda não engrenaram no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/11/2025 14:30

Rio - Promessa do futebol paraguaio, Lezcano chegou ao Fluminense sob muita expectativa, mas ainda não conseguiu vingar. Sem espaço, o meia atuou apenas 13 minutos nos últimos cinco meses, mas pode receber uma nova oportunidade neste domingo (2), às 16h (de Brasília), diante do Ceará, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Contratado em fevereiro, Lezcano custou 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos junto ao Libertad, do Paraguai. O jovem, de 21 anos, chegou badalado após ser eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio na temporada anterior. Porém, a realidade no Fluminense foi diferente e ele não teve muito espaço.

Mesmo com os problemas físicos de Ganso, Lezcano não conseguiu espaço, nem com Mano Menezes e nem com Renato Gaúcho. O último treinador, aliás, optava por um esquema com três volantes, formado por Hércules, Martinelli e Nonato. Já Zubeldía, por sua vez, escolheu Acosta para ser o meia armador no lugar de Ganso, com Lima sendo o reserva imediato.

Zubeldía é o terceiro treinador do Fluminense na temporada. Desde a chegada do argentino, Lezcano foi relacionado apenas uma vez, mas não saiu do banco. Nos últimos cinco meses, atuou apenas 13 minutos. A última vez que entrou em campo foi no dia 20 de setembro, contra o Vitória, quando saiu do banco aos 32 minutos do primeiro tempo e foi substituído no intervalo após a expulsão do zagueiro Igor Rabello.

Desde que chegou, Lezcano soma 11 jogos e nenhuma participação em gol. Ao todo, o paraguaio soma 283 minutos em campo com a camisa do Fluminense, com uma média de 25.7 minutos por partida na temporada. O jovem ainda busca conquistar o seu espaço e retornar a seleção paraguaia, onde recebeu algumas oportunidades durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.