Cercados de expectativa, Lezcano e Lavega ainda não engrenaram no FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Lezcano volta a ser relacionado e pode receber nova oportunidade no Fluminense
Promessa do futebol paraguaio atuou apenas 13 minutos nos últimos cinco meses
Cano sofre entorse no joelho direito e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou tratamento e não tem previsão de retorno
Ceará x Fluminense: onde assistir, escalações, arbitragem
Na briga por vaga na Libertadores, Tricolor reencontra o Vozão poucos dias após vencer por 1 a 0 no Maracanã
Fluminense tenta recuperar confiança dos atacantes em reta final da temporada
Atacantes não marcaram nas últimas cinco partidas
Volta por cima: Fluminense já supera pontuação de 2024 no Brasileiro
Tricolor atingiu a marca do ano passado com oito rodadas de antecedência
Três desfalques forçam mudanças de Zubeldía no Fluminense para encarar o Ceará
Tricolor enfrentará o Vozão no domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
