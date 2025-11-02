Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/11/2025 08:30

Rio - Na disputa por vaga na Libertadores em 2026, o Fluminense reencontra o Ceará, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na última quarta-feira (29), o Tricolor venceu o Vozão por 1 a 0, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada, e entrou no G-6 — que virou G-7 após as classificações de Flamengo e Palmeiras à final da Libertadores.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ceará



Em clima de revanche, o Ceará reencontra o Fluminense e busca reagir no Brasileirão. Em 14º lugar com 35 pontos, o Vozão está perto da zona de rebaixamento e tenta se afastar do perigo. O time, aliás, chega muito mordido para o confronto, já que a derrota pelo placar mínimo na última quarta-feira (29) gerou diversas reclamações sobre a falta marcada que originou o gol marcado por Renê.

Para o jogo contra o Fluminense, o técnico Léo Condé terá praticamente todos jogadores à disposição e deve repetir a escalação da última partida. Dieguinho e Marcos Victor seguem como dúvidas, já que ainda estão em processo de recuperação. O primeiro está em processo de transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo segue fazendo fisioterapia.

Como chega o Fluminense

Na briga por vaga na Libertadores, o Fluminense busca a primeira vitória fora de casa sob o comando de Luis Zubeldía. Em três jogos como visitante, o Tricolor soma um empate e duas derrotas. Com a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira, o Time de Guerreiros entrou no G-6, que se tornou G-7 após Flamengo e Palmeiras avançarem à final da Libertadores.

Para o jogo contra o Ceará, o técnico Luis Zubeldía terá problemas para escalar o time. Na partida anterior, o volante Hércules sentiu um problema muscular e, por isso, desfalcará o time. Além disso, o meia Acosta e o volante Bernal receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Assim, Otávio e Nonato disputam a posição de Hércules, enquanto Lima deve substituir o argentino.

Ceará x Fluminense

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Data e horário: 02/11/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Otávio, Martinelli e Lima; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)