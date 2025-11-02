Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense deixou o G-6 do Campeonato BrasileiroMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/11/2025 19:18 | Atualizado 02/11/2025 19:22

"Nos superaram, foram melhores quanto à postura, duelos, situações de gol, finalizações... Nos superaram. Todos fizemos um mau trabalho e, quando se joga mal, corre o risco de perder. Não podemos nos permitir ter essa postura", iniciou o treinador. "Nos superaram, foram melhores quanto à postura, duelos, situações de gol, finalizações... Nos superaram. Todos fizemos um mau trabalho e, quando se joga mal, corre o risco de perder. Não podemos nos permitir ter essa postura", iniciou o treinador.

"Também teve a expulsão, que complica o andamento da partida, uma bola que habitualmente controlamos bem, estávamos mal posicionados. Jogamos mal, e isso dá ao rival chance de crescer. Concedemos situações fáceis, poderíamos ter competido e voltar com um ponto, mas não fizemos nada bem", complementou.

O argentino reforçou que melhorar o desempenho fora de casa é o grande desafio da equipe até o fim da temporada. "Existem derrotas e derrotas. Fomos ao Recife e empataram no último minuto, em Mirassol perdemos por uma jogada no final, mas aqui jogamos mal. Jogamos mal do início ao fim. Não conseguimos encontrar nosso funcionamento, ter profundidade", disse.





Com o resultado, o "Hoje, o Ceará tem uma fortaleza defensiva, por isso acredito que seja uma das cinco equipes com menos gols sofridos. E por isso sabíamos que poderia ser difícil criar, construir situações, porque eles têm essa virtude, se defendem bem e saem rápido para o contra-ataque. Não conseguimos controlar tudo o que havíamos trabalhado nesses dois dias. Precisamos das trocas no intervalo, demos a eles todo o tipo de vantagem e nosso adversário aproveitou. Em termos gerais, a derrota está bem justificada", ponderou.Com o resultado, o Fluminense permaneceu nos 47 pontos e deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro - caiu para o sétimo lugar. O próximo compromisso será contra o Mirassol, quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada.

Outras respostas de Zubeldía

. Motivo para a má atuação: "Sabemos que quando muda o contexto no Brasil muda a atuação das equipes. O Ceará se faz forte em seu campo, o Fortaleza se faz forte em sua casa. Assim como nós somos fortes no Maracanã. Cada um vai bem em seu estádio, mas alguns vão melhor como visitante, quando fazem um jogo mais sólido e com alternativas. Evidentemente, não conseguimos fazer. Fizemos algumas modificações por distintos motivos. Ainda assim, não fizemos um bom primeiro tempo. E mesmo quando mudamos, a expulsão condicionou todo o trabalho. Foi um jogo muito ruim de nossa parte. Tínhamos grande expectativa de somar".



. Oscilação: "Esse rendimento que oscila acontece com todas as equipes, salvo as primeiras seis ou sete, que conseguem que custe menos. Nós temos que buscar que não custe até o final do campeonato. Reverter essa situação mantendo um bom aproveitamento em casa, temos partidas importantes. E temos que de uma ou outra maneira corrigir. Não tem desculpa de se joga um ou outro. Tenho alternativas, o elenco está bem montado. Simplesmente é uma questão de nós conseguimos reverter esse dado como visitante. Temos que reverter. Assim como temos a virtude de ganhar em casa, fora nos está custando muito".

"Mas uma coisa é o que a equipe mostrou aqui. Que fizemos tudo mal, que a postura é muito ruim. Outra maneira é com Mirassol, Sport e até o Vasco, que fizemos um bom primeiro tempo, são diferentes. O resultado é praticamente o mesmo, mas a postura de hoje não podemos permitir. Muito menos quando falta tanto para reverter, que deixemos uma jogada que resulte em expulsão. São erros que nós sabemos que são graves e não podemos permitir se queremos estar entre os primeiros para classificar à Libertadores".