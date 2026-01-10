Jogadores do Manchester City celebram gol marcado sobre o Exeter City, no Etihad Stadium - Oli Scarff / AFP

Publicado 10/01/2026 14:36

Anunciado como reforço do Manchester City na sexta-feira, o atacante ganês Antoine Semenyo foi a campo neste sábado e ajudou o clube celeste a golear o Exeter City, da terceira divisão inglesa, por 10 a 1, no Etihad Stadium de Manchester, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Contratado por 65 milhões de libras (R$ 474,6 milhões) após anotar dez gols na atual edição da Premier League pelo Bournemouth, o jogador de 26 anos estreou com uma assistência para Rico Lewis marcar o quinto gol e anotou o sexto do Manchester City ainda no início do segundo tempo.

O City já havia encaminhado a classificação no primeiro tempo com um triunfo parcial por 4 a 0, com gols de Alleyne, Rodri e de Doyle-Hayes e Fitzwater, ambos contra. Artilheiro da Premier League e autor de 39 gols em 33 jogos na atual temporada, Haaland curiosamente não conseguiu balançar a rede do frágil Exeter.

Mesmo com o placar apontando 6 a 0, a equipe de Pep Guardiola não aliviou para os visitantes. Reijnders, O'Reilly, o garoto McAidoo e Lewis, goleador do jogo, completaram o placar para os donos da casa - Birch arriscou um tiro de fora da área e marcou o gol de honra do Exeter, garantindo a festa nas arquibancadas também para os torcedores do time duramente derrotado.