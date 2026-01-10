Hulk foi o principal alvo dos torcedores em protesto no CT do Atlético-MG - Reprodução

Hulk foi o principal alvo dos torcedores em protesto no CT do Atlético-MGReprodução

Publicado 10/01/2026 14:30

Rio - O clima esquentou no Atlético-MG. Dezenas de torcedores organizaram um protesto neste sábado (10), na Cidade do Galo, e cobraram explicações dos jogadores já na pré-temporada. O atacante Hulk, que teve o nome especulado no Fluminense, foi o principal alvo e aumentou a tensão sobre o seu futuro.

"Uma coisa vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento, apenas deixei bem claro que nada do que foi dito foi verdade. Me disseram que me prometeram a chave do clube e nada disso foi feito. Sou muito profissional e muito homem", disse.

Hulk, de 39 anos, tem o futuro indefinido no Atlético-MG. O jogador chegou a aceitar a proposta do Fluminense, mas não chegou a um acordo com o Galo pela rescisão. O clube mineiro deseja receber uma compensação financeira. A multa rescisória é avaliada em R$ 60 milhões.

Após uma longa novela, o jogador se manifestou nas redes sociais. Em publicação, Hulk criticou o projeto proposto pelo Atlético-MG, mas decidiu cumprir o contrato até o fim de 2026. Com isso, ele não pretende acionar a cláusula de renovação por mais uma temporada.

Em meio ao impasse, o Fluminense abriu conversa com o Atlético-MG para viabilizar a contratação de Hulk. Não há clima para a permanência e, por isso, o Tricolor das Laranjeiras tenta reduzir a pedida do Galo em relação a compensação financeira.