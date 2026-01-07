Viña em ação durante treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 07/01/2026 18:37 | Atualizado 07/01/2026 18:42

Rio - O Flamengo anunciou, na noite desta quarta-feira (7), o empréstimo de Matías Viña ao River Plate até dezembro de 2026. Conforme informou o Rubro-Negro, o acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória caso metas sejam cumpridas.

Veja a nota divulgada pela assessoria do clube:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que oficializou o empréstimo do lateral-esquerdo Matías Viña ao River Plate da Argentina até dezembro de 2026. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato.



Atualmente, Viña tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028.



O clube deseja sorte e sucesso ao jogador nesta nova etapa de sua carreira.

Viña estava no Flamengo desde 2024 Adriano Fontes / Flamengo

Passagem pelo Flamengo

Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), o defensor foi contratado pelo Rubro-Negro em janeiro de 2024, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.

No período, uma grave lesão atrapalhou os planos de Matias Viña. Meses depois de sua chegada, em agosto, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, fraturou a tíbia e comprometeu o menisco do joelho direito. O lateral-esquerdo precisou ficar afastado dos gramados por um ano e, mesmo recuperado, seguiu sem espaço no Flamengo.