Dentro do montante, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela chegada de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) restantes serão pagos à vista.
No fim do ano passado, o defensor viajou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e acertar com o Flamengo. Antes disso, ele esteve próximo do Cruzeiro. No entanto, o acordo não foi para frente e o Internacional aceitou a oferta rubro-negra. Em 2025, Vitão deu duas assistências em 52 jogos, sendo todos como titular.
Confira o comunicado do Internacional:
Contratado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional após deixar o futebol europeu em um contexto excepcional. Na ocasião, o Clube abriu as portas para que o atleta pudesse dar continuidade à sua carreira, passando a integrar o elenco colorado.
Ao longo de sua trajetória no Beira-Rio, o defensor disputou 193 partidas com a camisa colorada, marcou 4 gols e contribuiu com 2 assistências. O Internacional agradece ao atleta pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante sua passagem pelo Clube.
Esclarecimento Contratual – Thiago Maia
No âmbito e como contrapartida direta da mesma operação, o Sport Club Internacional esclarece que a aquisição dos direitos federativos e econômicos do atleta Thiago Maia, junto ao Clube de Regatas do Flamengo, foi integralmente resolvida e quitada, não remanescendo qualquer espécie de pendência, vencida ou futura, decorrente de tal relação contratual entre o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas do Flamengo."
