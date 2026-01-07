Vínculo de Vitão com o Flamengo será válido até dezembro de 2029Ricardo Duarte / Internacional

Porto Alegre - O Internacional oficializou a venda de Vitão ao Flamengo na manhã desta quarta-feira (7). A negociação gira em torno de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões). Além disso, há um bônus de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) em metas a serem cumpridas. O vínculo do zagueiro com o Rubro-Negro será válido até dezembro de 2029.
Dentro do montante, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela chegada de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) restantes serão pagos à vista.

No fim do ano passado, o defensor viajou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e acertar com o Flamengo. Antes disso, ele esteve próximo do Cruzeiro. No entanto, o acordo não foi para frente e o Internacional aceitou a oferta rubro-negra. Em 2025, Vitão deu duas assistências em 52 jogos, sendo todos como titular.
Confira o comunicado do Internacional: 

"O Sport Club Internacional informa que concretizou, em 28 de dezembro de 2025, a operação de transferência definitiva do zagueiro Vitão para o Clube de Regatas do Flamengo, tendo sua divulgação realizada nesta data em razão do acerto com o clube comprador.

Contratado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional após deixar o futebol europeu em um contexto excepcional. Na ocasião, o Clube abriu as portas para que o atleta pudesse dar continuidade à sua carreira, passando a integrar o elenco colorado.

Ao longo de sua trajetória no Beira-Rio, o defensor disputou 193 partidas com a camisa colorada, marcou 4 gols e contribuiu com 2 assistências. O Internacional agradece ao atleta pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante sua passagem pelo Clube.

Esclarecimento Contratual – Thiago Maia

No âmbito e como contrapartida direta da mesma operação, o Sport Club Internacional esclarece que a aquisição dos direitos federativos e econômicos do atleta Thiago Maia, junto ao Clube de Regatas do Flamengo, foi integralmente resolvida e quitada, não remanescendo qualquer espécie de pendência, vencida ou futura, decorrente de tal relação contratual entre o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas do Flamengo."
