Vínculo de Vitão com o Flamengo será válido até dezembro de 2029 - Ricardo Duarte / Internacional

Vínculo de Vitão com o Flamengo será válido até dezembro de 2029Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 07/01/2026 12:15

Porto Alegre - O Internacional oficializou a venda de Vitão ao Flamengo na manhã desta quarta-feira (7). A negociação gira em torno de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões). Além disso, há um bônus de 500 mil euros (R$ 3,2 milhões) em metas a serem cumpridas. O vínculo do zagueiro com o Rubro-Negro será válido até dezembro de 2029.

Confira o comunicado do Internacional:

"O Sport Club Internacional informa que concretizou, em 28 de dezembro de 2025, a operação de transferência definitiva do zagueiro Vitão para o Clube de Regatas do Flamengo, tendo sua divulgação realizada nesta data em razão do acerto com o clube comprador.



Contratado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional após deixar o futebol europeu em um contexto excepcional. Na ocasião, o Clube abriu as portas para que o atleta pudesse dar continuidade à sua carreira, passando a integrar o elenco colorado.



Ao longo de sua trajetória no Beira-Rio, o defensor disputou 193 partidas com a camisa colorada, marcou 4 gols e contribuiu com 2 assistências. O Internacional agradece ao atleta pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante sua passagem pelo Clube.



Esclarecimento Contratual – Thiago Maia



No âmbito e como contrapartida direta da mesma operação, o Sport Club Internacional esclarece que a aquisição dos direitos federativos e econômicos do atleta Thiago Maia, junto ao Clube de Regatas do Flamengo, foi integralmente resolvida e quitada, não remanescendo qualquer espécie de pendência, vencida ou futura, decorrente de tal relação contratual entre o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas do Flamengo."