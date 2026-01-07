O Flamengo está a menos de uma semana do início da temporada de 2026, e terá sete compromissos até 1º de fevereiro, quando disputa o primeiro título do ano, da Supercopa Rei. Diante de um início com maratona de jogos, o torcedor já pode se programar para ver o time em campo.
Como o elenco principal só se apresenta na segunda-feira (12), ao menos os três primeiros compromissos no Campeonato Carioca serão com a equipe sub-20, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda.
