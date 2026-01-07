Flamengo de Filipe Luís tem início de 2026 intenso - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/01/2026 11:06



Flamengo está a menos de uma semana do início da temporada de 2026, e terá sete compromissos até 1º de fevereiro, quando disputa o primeiro título do ano, da Supercopa Rei. Diante de um início com maratona de jogos, o torcedor já pode se programar para ver o time em campo.

Como o elenco principal só se apresenta na segunda-feira (12), ao menos os três primeiros compromissos no Campeonato Carioca serão com a equipe sub-20, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda.

Logo depois, o Flamengo fará os clássicos com Vasco e Fluminense, antes de encarar o São Paulo pela estreia no Brasileirão e o Corinthians pela Supercopa Rei.



Os primeiros jogos do Flamengo em 2026



- Flamengo x Portuguesa - 11/1, às 18h, em Volta Redonda (TV Globo);



- Bangu x Flamengo - 14/1, às 21h30, em Moça Bonita (TV Globo);



- Volta Redonda x Flamengo. 17/1, às 21h30, em Volta Redonda (SporTV);



- Flamengo x Vasco, 21/1, às 21h30, no Maracanã (TV Globo, Getv, SporTV);



- Fluminense x Flamengo, 25/1, às 18h, no Maracanã (TV Globo, Getv);



- São Paulo x Flamengo, 28/1, a definir, Morumbis;



- Flamengo x Corinthians, 1/2, a definir, em Brasília (TV Globo e SporTv).