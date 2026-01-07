Victor Hugo em ação durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/01/2026 08:00

Rio - O Flamengo está perto de definir o futuro de Victor Hugo. O Rubro-Negro tem conversas avançadas com o Atlético-MG e negocia a saída do volante, de acordo com o "ge". O jogador estava emprestado ao Santos até o meio do ano, mas o interesse do Galo mudou o cenário.

O Atlético-MG ofereceu uma compensação financeira por parte dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo, por sua vez, ficaria com parte do percentual dos direitos. O Rubro-Negro tentou fazer um negócio semelhante com o Famalicão, de Portugal, no ano passado, mas não houve acordo.

Fora dos planos do Flamengo, Victor Hugo foi emprestado no ano passado. Primeiro, o volante defendeu o Göztepe, da Turquia, onde atuou em 35 jogos, fez três gols e deu uma assistência. Depois, retornou para o Brasil e defendeu o Santos, tendo atuado em nove partidas.

Revelado no Flamengo, Victor Hugo subiu para o profissional em 2022. Ao todo, soma 106 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. O jovem perdeu espaço desde 2024 e ficou fora dos planos da comissão técnica de Filipe Luís.