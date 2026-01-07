Victor Hugo em ação durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo negocia volante com o Atlético-MG e tem conversas avançadas
Jogador estava emprestado ao Santos em 2025
Flamengo confirma o empréstimo de Viña ao River Plate
Acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória caso metas sejam cumpridas
Técnico aponta principal problema de ex-Flamengo na Itália: 'Preguiça'
Emprestado, jovem de 19 anos tem poucas oportunidades de jogar desde que chegou em setembro
Internacional oficializa venda de Vitão ao Flamengo
Acordo envolve mais de R$ 65 milhões, entre valor pago à vista e quitação de dívida por Thiago Maia
Flamengo pode entrar na disputa com Botafogo por contratação de goleiro
Andrew tem conversas avançadas com o Alvinegro e já pode assinar pré-contrato
Primeiros jogos do Flamengo em 2026 têm clássicos e final valendo taça; confira
Rubro-Negro estreia na temporada no dia 11 com time de jovens
Flamengo recebe sondagens, mas descarta negociar Léo Pereira
Zagueiro é peça-chave no sistema defensivo do Rubro-Negro
