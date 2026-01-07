Em 2025, Léo Pereira fez seis gols em 63 jogos pelo FlamengoAFP
A diretoria não quer se desfazer de nenhum jogador considerado titular, que é o caso do defensor. A única possibilidade seria pagar a multa rescisória. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
A ideia é manter a base do time que levantou os troféus do Brasileirão e da Libertadores, no ano passado.
Contratado pelo Flamengo em 2020, Léo Pereira é peça-chave na escalação de Filipe Luís. Na última temporada, fez seis gols em 63 jogos, 62 como titular.
