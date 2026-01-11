Rio - Os garotos do Flamengo empataram em 1 a 1 com a Portuguesa, neste domingo (11), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro fez bom primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. A Lusa cresceu de produção na segunda etapa e estufou a rede com Rhuan. Nos últimos minutos, Iago aproveitou cruzamento de Wallace Yan, subiu mais alto do que todo mundo e deixou tudo igual.
Com o empate, o Flamengo passou a ocupar a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Bangu, quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita.
O jogo
O início do duelo foi truncado, sem muitas chances para ambos os lados. Quem chegou primeiro foi a Portuguesa, com Léo Muchacho. Ele recebeu na lateral da área e bateu para fora. Na sequência, veio a resposta do Flamengo.
Após um bate e rebate, a sobra ficou com Wallace Yan que, cara a cara com Douglas Borges, errou a meta. Depois, o atacante perdeu outra grande oportunidade. Em cruzamento da direita, entrou sozinho e finalizou por cima. Apesar do domínio rubro-negro, a Lusa conseguiu assustar com Bruno Mota, que cabeceou e viu a bola passar raspando a trave de Léo Nannetti.
A volta do intervalo atrasou por um problema no sistema de irrigação. Assim que resolvido, o Flamengo se deparou com uma nova postura da Portuguesa, que manteve a posse. Bruno Mota assustou em chute firme, de longe. Para dar maior gás ao time, Bruno Pivetti colocou Alan Santos no lugar de Douglas Telles.
Em seguida, porém, Guilherme Silveira arrancou pela esquerda e cruzou para Rhuan abrir o placar, aos 12 minutos. A arbitragem pegou impedimento no lance, mas o VAR interveio e validou o gol da Lusa. Alan Santos quase empatou, mas mandou para fora. Kaio Nóbrega substituiu Lucas Vieira. David Viana e João Paulo Camargo também entraram nas vagas de Joshua e Pablo Lucio.
O Rubro-Negro retomou as rédeas do confronto e pressionou em busca do empate. Aos 49 minutos, Wallace Yan levantou na área, Iago subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou bonito para deixar tudo igual.
Flamengo 1x1 Portuguesa
Data e hora: 11/01/2025, às 18h Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Gols: Rhuan, aos 12 min/2ºT (0-1); Iago, aos 49 min/2ºT (1-1). Cartões amarelos: Daniel Sales e Iago (FLA); João Paulo, Léo Muchacho, Lucas Costa, Bruno Mota e Uelber (POR). Cartões vermelhos: -
FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti) Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio (João Paulo Camargo), Lucas Vieira (Kaio Nóbrega) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua (David Viana) e Wallace Yan.
PORTUGUESA (Técnico: Alex Nascif) Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Leonardo Cruz) e João Paulo (Albert); Rhuan, Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira (Uelber); Léo Muchacho (Anderson Rosa).
