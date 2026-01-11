Bruno Pivetti foi quem comandou o Flamengo diante da Portuguesa, em Volta Redonda - Gilvan de Souza / Flamengo

"Estão sem ritmo de jogo, conta também a faixa etária, média de idade muito baixa. Então era normal os jogadores sentirem um pouco fisicamente, principalmente na segunda etapa. A primeira etapa foi muito boa, o que faltou foi concluirmos as jogadas da melhor maneira para conquistar os gols diante do número de oportunidades que tivemos. Tivemos duas grandes oportunidades com o Wallace, uma com o Iago, mas não tivemos eficácia para concluí-las em gol", iniciou o técnico.



"No segundo tempo, sabíamos que a Portuguesa teria outra postura, viria para cima e tomamos o gol em um momento de desatenção defensiva. Conseguimos oxigenar a equipe com as substituições e valeu a entrega de todos, criamos boas oportunidades. O Iago conseguiu concluir uma jogada muito boa do Wallace. Merecíamos ter saído com a vitória, mas sair com uma derrota seria muito injusto pelo que a equipe produziu. A equipe se entregou do início até o final, não desistiu em nenhum momento", completou. Rio - Responsável por comandar os garotos do Flamengo no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, neste domingo (11), em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca , Bruno Pivetti analisou a atuação do time e lamentou as chances perdidas. O Rubro-Negro saiu atrás no placar e conseguiu deixar tudo igual com Iago, aos 49 minutos do segundo tempo.

O treinador ainda mostrou ter ficado na bronca com a arbitragem por um pênalti não marcado em João Paulo Camargo, antes do apito final. "Os jogadores têm que sair orgulhosos pelo que fizeram em campo. Representaram muito bem a nação rubro-negra. Foram buscar um resultado adverso em uma estreia. O resultado poderia ter sido outro se tivéssemos o acerto da arbitragem no último lance. Eu vi o lance. O toque foi no pé do Camargo. Acredito que o resultado teve influência na questão da arbitragem", disse.



"Hoje em dia, o erro dentro de campo pode ser facilmente corrigido pela questão do VAR. O árbitro não foi chamado. Mais um motivo para sair orgulhoso com o desempenho da equipe e prontos para fazer um grande jogo contra o Bangu", finalizou.

Com o resultado, o Flamengo passou a ocupar a ponta do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Bangu, quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita.

Outras respostas de Bruno Pivetti

. Iago: "Iago foi um expoente das categorias de base. É um jogador que se destaca pelos duelos defensivos, mas o jogo aéreo dele é notório. É um jogador que acaba sendo muito importante defensivamente, mas é uma arma ofensiva. Hoje também contribuiu muito com a equipe fazendo o gol de empate no ultimo minuto. Tem um futuro brilhante pela frente, grande potencial. Acredito que vá fazer uma carreira brilhante".

. Contato com Filipe Luís: "O contato maior é pelo Alfredo (diretor da base). Tendo em vista a importância que tivemos no início do Carioca, o Filipe acompanhou nosso treinamento. Tentamos reproduzir o modelo do profissional. Acredito que os jogadores estão assimilando cada vez mais. Acredito que desenvolvemos bem o semestre passado e temos tudo para fazer um grande trabalho esse ano também".

. Wallace Yan: "Processo foi exatamente o mesmo em relação ao jogo do Mirassol. O Wallace agregou valor ao nosso grupo. Apesar de ter falhado em duas grandes oportunidades, ele estava ali para poder criar as oportunidades e foi decisivo na jogada do gol do Iago no final. Ele estava bem (no pós jogo). Ele deu a volta por cima ao longo da partida e contribuiu bastante com a equipe. Conseguiu contribuir defensivamente com retornos importantes quando a equipe perdia a posse de bola. Vai nos ajudar muito".