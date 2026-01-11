Iago em ação pelo Flamengo diante da Portuguesa, no Raulino de Oliveira - Adriano Fontes / Flamengo

Iago em ação pelo Flamengo diante da Portuguesa, no Raulino de OliveiraAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 11/01/2026 20:37

"Fizemos um bom jogo. Não conseguimos sair com os três pontos, que era o mais importante. Temos coisas para evoluir, melhorar. Em relação ao gol, consegui presentear minha família e meus amigos de uma forma incrível. Dentro da minha cidade, de onde nasci e fui criado. A sensação é a melhor possível", declarou o jogador, após o confronto.

Aos 20 anos, o defensor valorizou a minutagem no Estadual: "É muito importante para qualquer garoto jogar uma partida no profissional. Para mim, é mais importante ainda, pela minha idade no sub-20 já ter estourado. Acho que estou conseguindo aproveitar da melhor forma".

