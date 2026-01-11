Iago em ação pelo Flamengo diante da Portuguesa, no Raulino de OliveiraAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Zagueiro do Flamengo, Iago celebrou o gol marcado no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, neste domingo (11), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca. Ele foi o responsável por balançar a rede aos 49 minutos do segundo tempo e evitar a derrota rubro-negra na primeira partida do ano.
"Fizemos um bom jogo. Não conseguimos sair com os três pontos, que era o mais importante. Temos coisas para evoluir, melhorar. Em relação ao gol, consegui presentear minha família e meus amigos de uma forma incrível. Dentro da minha cidade, de onde nasci e fui criado. A sensação é a melhor possível", declarou o jogador, após o confronto. 
Aos 20 anos, o defensor valorizou a minutagem no Estadual: "É muito importante para qualquer garoto jogar uma partida no profissional. Para mim, é mais importante ainda, pela minha idade no sub-20 já ter estourado. Acho que estou conseguindo aproveitar da melhor forma".
Com o resultado, o Flamengo passou a ocupar a ponta do Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Bangu, quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita.