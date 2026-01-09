Victor Hugo com a camisa do Santos - Divulgação/X @SantosFC

Victor Hugo com a camisa do SantosDivulgação/X @SantosFC

Publicado 09/01/2026 16:17

O Atlético-MG encaminhou a contratação do meio-campista Victor Hugo, que está emprestado ao Santos, mas pertence ao Flamengo . A transferência do jogador é um pedido do técnico do Galo, Jorge Sampaoli, que já trabalhou com o atleta em 2023, quando estava no Rubro-Negro. A informação foi divulgada primeiro pela 'ESPN'.

Victor Hugo tem contrato com o Santos até julho, e o clube paulista tinha prioridade na compra do atleta. No entanto, não há interesse em exercer a opção, e o Peixe receberá apenas uma taxa de vitrine na provável venda do meia ao Atlético-MG.

Pelo Santos, Victor Hugo participou de apenas nove jogos em 2025 e não anotou gols nem assistências.



Fora dos planos do Flamengo, Victor Hugo foi emprestado no ano passado. Primeiro, defendeu o Göztepe, da Turquia, onde atuou em 35 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Depois, retornou ao Brasil para atuar pelo Santos.