Victor Hugo com a camisa do SantosDivulgação/X @SantosFC
Victor Hugo tem contrato com o Santos até julho, e o clube paulista tinha prioridade na compra do atleta. No entanto, não há interesse em exercer a opção, e o Peixe receberá apenas uma taxa de vitrine na provável venda do meia ao Atlético-MG.
Fora dos planos do Flamengo, Victor Hugo foi emprestado no ano passado. Primeiro, defendeu o Göztepe, da Turquia, onde atuou em 35 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Depois, retornou ao Brasil para atuar pelo Santos.
Revelado pelo Flamengo, Victor Hugo subiu ao profissional em 2022. Ao todo, soma 106 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. O jovem perdeu espaço em 2024 e ficou fora dos planos da comissão técnica de Filipe Luís.
