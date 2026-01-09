Em 2025, Kaio Jorge fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 09/01/2026 10:54 | Atualizado 09/01/2026 10:55

Rio - Na mira do Flamengo , Kaio Jorge acertou a renovação de contrato com o Cruzeiro até o fim de 2030. O antigo vínculo do atacante terminaria em 2028. Além do novo acordo, ele receberá uma valorização salarial. As informações são da 'ESPN'.

O centroavante foi alvo de três propostas rubro-negras nas últimas semanas, todas recusadas.



Antes, o clube carioca havia oferecido menos de 30 milhões de euros. Posteriormente, apresentou uma oferta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões), que também envolvia a ida de Everton Cebolinha - avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) - ao time mineiro. O centroavante foi alvo de três propostas rubro-negras nas últimas semanas, todas recusadas. A mais alta foi na casa dos 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 187 milhões)

Kaio Jorge foi o grande destaque do Cruzeiro no ano passado: fez 26 gols e deu nove assistências em 46 jogos. O atacante encerrou a temporada como artilheiro do Campeonato Brasileiro.