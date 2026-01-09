Rio - Na mira do Flamengo, Kaio Jorge acertou a renovação de contrato com o Cruzeiro até o fim de 2030. O antigo vínculo do atacante terminaria em 2028. Além do novo acordo, ele receberá uma valorização salarial. As informações são da 'ESPN'.
Antes, o clube carioca havia oferecido menos de 30 milhões de euros. Posteriormente, apresentou uma oferta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões), que também envolvia a ida de Everton Cebolinha - avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) - ao time mineiro.
