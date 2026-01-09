Lucas Beltrán é jogador da Fiorentina, mas está emprestado ao Valencia - Divulgação / Fiorentina

Publicado 09/01/2026 09:54

uma das principais opções de contratação para o ataque em 2025, mas a negociação não avançou. Agora jogador do Valencia, o atacante argentino explicou o motivo de não aceitar a investida do clube carioca, ao pensar na carreira como um todo.

"Quando me contataram, agradeci o interesse porque sei o que o Flamengo representa. É uma das maiores equipes da América do Sul. Foi difícil negar uma instituição tão grande, mas, por enquanto, não me arrependo porque queria ficar na Europa", explicou Beltrán em entrevista ao canal de Youtube "Ezzequiel".



Na janela do meio do ano, o Rubro-Negro estava disposto a oferecer 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões à época) à Fiorentina pela contratação. Entretanto, o próprio jogador não quis seguir com as negociações. Pouco depois, acabou emprestado ao Valencia até o meio de 2026.



Cotado para concorrer por posição com Pedro no elenco rubro-negro, Beltrán exaltou Pedro ao considerá-lo o melhor atacante do Brasil, ao participar de uma brincadeira de comparar jogadores.