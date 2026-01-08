Cristian Baroni, ex-volante do Flamengo - Reprodução/ Instagram

Cristian Baroni, ex-volante do FlamengoReprodução/ Instagram

Publicado 08/01/2026 16:15





Rio - O ex-volante Cristian Baroni foi denunciado pela ex-esposa por invasão de domicílio e ameaças depois do fim do relacionamento. Embora de forma legal ainda sejam casados, eles estão separados desde agosto de 2023. Com a situação, a ex-companheira solicitou uma medida protetiva, prevista em casos de violência doméstica. As informações são do site 'ge'.





A vítima afirmou que viajou com os filhos a Santa Catarina para passar as festas de fim de ano. Durante a sua ausência, Cristian teria invadido o apartamento, motivado pela suspeita de um novo relacionamento da ex-mulher, com o objetivo de impedir o retorno dela ao imóvel. O ex-jogador é acusado de ter invadido o apartamento que era do casal e ter mudado a fechadura para impedir a entrada dela no local, segundo o boletim de ocorrência registrado na noite desta quarta-feira (7), pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul. A ex-esposa também diz ter recebido ameaças por estar em um outro relacionamento.A vítima afirmou que viajou com os filhos a Santa Catarina para passar as festas de fim de ano. Durante a sua ausência, Cristian teria invadido o apartamento, motivado pela suspeita de um novo relacionamento da ex-mulher, com o objetivo de impedir o retorno dela ao imóvel.

O antigo meio-campista teve carreira relevante no futebol brasileiro. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, destacou-se no Corinthians, onde conquistou títulos nacionais e estaduais, além de marcar dez gols em 100 jogos. Também passou por Flamengo e Grêmio e foi ídolo do Fenerbahçe, na Turquia. Aposentado desde 2021, ele tem atuado em competições de várzea no interior paulista.