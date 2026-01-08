De La Cruz em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

De La Cruz em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/01/2026 12:30

Rio - O Flamengo planeja dar uma atenção especial para De la Cruz em 2026. O meia uruguaio, que tem uma lesão crônica no joelho direito, sofreu com inflamações no joelho esquerdo no ano passado e passou por um procedimento médico durante as férias, no Uruguai.

De la Cruz é considerado uma peça importante para a rotação do elenco. Além disso, o Flamengo investiu um valor alto para contratá-lo em 2024 junto ao River Plate, da Argentina, e por isso não abre mão e tenta mantê-lo saudável.

Durante as férias, De la Cruz passou por um procedimento médico, segundo o canal "Paparazzo Rubro-Negro". O tratamento, que não era cirúrgico, estava previsto pelo Flamengo. O departamento médico do clube manteve contato com o médico responsável pela ação.

O tratamento utiliza substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões, com abordagem da medicina regenerativa. Portanto, foi retirado sangue do osso do quadril para aplicação no joelho esquerdo, que sofreu com inflamações em 2025.

No ano passado, o meia uruguaio realizou aplicações no corpo para lidar com as dores e conseguir atuar. Por conta das inflamações no joelho esquerdo, ele atuou apenas em 35 jogos. Mesmo com uma atenção especial, a ideia do Flamengo é continuar com controle de carga para evitar lesões.

Apesar do procedimento, De la Cruz não preocupa para a pré-temporada. O Flamengo, inclusive, aguarda o jogador na reapresentação do elenco, na próxima segunda-feira (12), no Ninho do Urubu. Antes, o Rubro-Negro estreia no Carioca contra a Portuguesa, domingo (4), com time alternativo.