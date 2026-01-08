Kaio Jorge em treino do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro recusa nova proposta do Flamengo por Kaio Jorge
Esta foi a terceira oferta do Rubro-Negro pela contratação do atacante
