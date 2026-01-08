Kaio Jorge em treino do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 08/01/2026 18:00

Rio - O Flamengo voltou a tentar a contratação de Kaio Jorge, mas não teve sucesso mais uma vez. O Cruzeiro recusou a proposta que o Rubro-Negro fez pelo atacante nesta quinta-feira (8), como antecipou o 'Uol'.

Inicialmente, o clube carioca havia oferecido menos de 30 milhões de euros e, posteriormente, apresentou uma proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), que também envolvia a ida de Everton Cebolinha - avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) - ao clube mineiro.

Em 2025, Kaio Jorge atuou em 46 partidas, 43 como titular, marcou 26 gols e distribuiu nove assistências pelo Cruzeiro. Ele encerrou a temporada como artilheiro do Brasileirão (21) e, ao lado de Rayan, da Copa do Brasil (5).