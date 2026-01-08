Wesley faz boa temporada pela RomaFilippo Monteforte / AFP
Wesley desperta interesse de clubes ingleses, e Flamengo pode lucrar com venda
Lateral faz boa temporada pela Roma e há expectativa de que seja negociado até o meio de 2026
Pablo desabafa sobre passagem pelo Flamengo e falta de oportunidades em 2025
Zagueiro não guarda mágoas e garante sentir gratidão pelo período no Rubro-Negro
De la Cruz, do Flamengo, passa por procedimento médico durante as férias
Rubro-Negro terá uma atenção especial com problema crônico no joelho do meia uruguaio
Pedro antecipa retorno e já treina no CT do Flamengo
Camisa 9 do Rubro-Negro iniciou preparação física de olho em temporada de 2026
Flamengo negocia troca de jogadores com o São Paulo
Rubro-Negro pode envolver o volante Allan em negócio
Flamengo confirma o empréstimo de Viña ao River Plate
Acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória caso metas sejam cumpridas
