Wesley faz boa temporada pela RomaFilippo Monteforte / AFP

Publicado 08/01/2026 14:07

Wesley tornou-se um dos destaques da Roma em sua primeira temporada no futebol europeu e já chama a atenção de ao menos três clubes da Premier League. Segundo o site 'TEAMtalk', Manchester City, Tottenham e Newcastle estão de olho e avaliam uma possível investida no jogador revelado pelo Flamengo.



Apesar de lateral de origem, Wesley atua mais como ponta, inclusive pelos dois lados, no time de Gian Piero Gasperini. Com três gols marcados em 21 partidas, sendo 19 como titular, propostas devem chegar até o fim da temporada.



E caso a Roma opte por vender o jogador de 22 anos, o Flamengo conseguirá lucrar ainda mais com sua revelação da base. Afinal, terá direito ao menos a 2,5% de uma futura venda, seguindo os critérios do mecanismo de solidariedade da Fifa para clubes formadores.



Wesley rendeu ao Rubro-Negro 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões à época), com a possibilidade de mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) por metas a serem alcançadas.