Allan fez bom jogo contra o São Paulo - Adriano Fontes/CRF

Publicado 08/01/2026 11:30

Rio - O Flamengo segue em busca de reforços para a próxima temporada. Embora não tenha interesse em negociar seus titulares, o Rubro-Negro não descarta negociar os reservas. Entre eles, o volante Allan, que pode ser envolvido em uma troca de jogadores com o São Paulo, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Sem espaço no Flamengo, Allan pode ser negociado em uma troca por Marcos Antônio, que também é volante. Entretanto, a negociação está em compasso de espera por causa do processo de impeachment do presidente Julio Casares. A votação ocorre na próxima quarta-feira (14).

O negócio não é considerado fácil. Marcos Antônio foi um dos destaques do São Paulo em 2025. O Tricolor, aliás, exerceu a obrigação de compra do volante junto a Lazio e pagou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

Contratado por empréstimo em 2024, Marcos Antônio soma 57 jogos e seis assistências com a camisa do São Paulo. No primeiro ano, o jogador teve problemas e atuou pouco, apenas 14 vezes. Já em 2025, no entanto, fez 43 jogos e deu todas as suas seis assistências até aqui.

Revelado no Athletico-PR, Marcos Antônio teve passagens pelo Estoril, de Portugal, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de desembarcar na Itália para defender a Lazio. Ele também foi emprestado pelo clube italiano para o PAOK, da Grécia, antes de ser negociado com o São Paulo.

Na contramão do desempenho de Marcos Antônio, Allan nunca conseguiu se firmar no Flamengo. Contratado em 2023, o jogador perdeu ainda mais espaço no ano passado e não esbanja muito a confiança da comissão técnica de Filipe Luís. Em 2025, foram apenas 33 jogos. Ao todo, soma 87 jogos pelo Rubro-Negro.