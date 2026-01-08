Andrew é um dos principais jogadores do Gil VicenteDivulgação / X @GilVicente_fc

Rio - O Flamengo formalizou uma proposta e entrou na briga para tentar fechar um pré-contrato com o goleiro Andrew, do Gil Vicente (POR). Ele também está na mira do Botafogo, que enviou uma oferta ao jogador nos últimos dias.
O vínculo com os portugueses termina em junho deste ano. Confiante, o Rubro-Negro já se movimenta para antecipar a chegada do arqueiro para esta janela de transferências. As informações são da 'ESPN'.

Recentemente, o técnico Filipe Luís e o diretor José Boto acompanharam o atleta in loco. Os dois marcaram presença no empate em 1 a 1 entre Gil Vicente e Sporting, pela Liga Portuguesa.
O que pode pesar contra o Flamengo é a identificação de Andrew com o Botafogo. O goleiro foi formado nas categorias de base do clube alvinegro, de onde saiu em 2021.