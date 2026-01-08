Pedro não esconde a alegria com a recuperação da grave lesão na coxa esquerda e quer jogar a decisão do Intercontinental no Catar - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro não esconde a alegria com a recuperação da grave lesão na coxa esquerda e quer jogar a decisão do Intercontinental no CatarAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 08/01/2026 12:18

O elenco principal do Flamengo só se apresenta para a temporada de 2026 na segunda-feira (12), mas Pedro antecipou seu retorno. O centroavante começou nesta quinta (8) a preparação no CT Ninho do Urubu.



Foi o próprio Pedro quem avisou de seu retorno antecipado, ao postar nas redes sociais uma foto da entrada do centro de treinamentos e a legenda: "De volta".



Após um 2025 conturbado e cheio de altos e baixos, com direito a até perda de espaço e bronca pública do técnico Filipe Luís, o jogador busca um 2026 mais tranquilo. Apesar dos problemas físicos que o tiraram da reta final da Libertadores e do Brasileirão (uma lesão na coxa esquerda e uma fratura no antebraço direito), ele terminou 2025 em alta junto aos torcedores.



Concorrência deve aumentar no Flamengo

Ainda assim, vê o Flamengo ir ao mercado em busca de um outro atacante para disputar posição com ele. A diretoria fez propostas por Taty Castellanos (que deixou a Lazio e foi para o West Ham) e por Kaio Jorge (que o Cruzeiro rejeitou).



Diante do cenário, Pedro busca recuperar o condicionamento físico para estar à disposição de Filipe Luís assim que o elenco principal voltar aos gramados, possivelmente na quarta rodada do Campeonato Carioca, contra o Vasco, dia 21 de janeiro.

Em paralelo, o camisa 9 rubro-negro trabalha para voltar à seleção brasileira e poder disputar a segunda Copa do Mundo da carreira, após estar presente em 2022, no Catar.