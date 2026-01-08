Kaio Jorge em jogo do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Rio - O Flamengo segue firme na tentativa de contratar Kaio Jorge. Nesta quinta-feira (8), o Rubro-Negro formalizou uma nova proposta pelo atacante, com valores acima de 30 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões). A informação foi divulgada pelo site 'ge'.
Inicialmente, o clube carioca havia oferecido menos de 30 milhões de euros e, posteriormente, apresentou uma proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), que também envolvia a ida de Everton Cebolinha ao clube mineiro. O atacante é avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).
No entanto, o Cruzeiro recusou e reforçou que só aceitaria liberar o jogador por 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 314 milhões).

Para viabilizar a negociação, o Flamengo entrou em contato diretamente com o jogador, na tentativa de convencê-lo. A postura não agradou à diretoria do clube mineiro, que decidiu colocar um ponto final em uma possível transferência. Mesmo assim, o Rubro-Negro entrou em contato novamente. 
A contratação de um centroavante é prioridade para o Flamengo, e Kaio Jorge é o plano A da diretoria. Recentemente, o Rubro-Negro também monitorou a situação de Taty Castellanos, que acabou acertando com o West Ham, da Inglaterra.

Em 2025, Kaio Jorge atuou em 46 partidas, 43 como titular, marcou 26 gols e distribuiu nove assistências pelo Cruzeiro. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 
