Wallace Yan antecipou o retorno das férias e deve ficar à disposição do Flamengo para a estreia no Carioca - Adriano Fontes / Flamengo

Wallace Yan antecipou o retorno das férias e deve ficar à disposição do Flamengo para a estreia no CariocaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 09/01/2026 12:55 | Atualizado 09/01/2026 12:57

Rio - O Flamengo ganhou um reforço para os primeiros jogos do Carioca. O atacante Wallace Yan antecipou o retorno das férias e se reapresentou nesta última quinta-feira (8), no CT do Ninho do Urubu, para iniciar a pré-temporada. O jogador ficará à disposição do técnico Bruno Pivetti.

A reapresentação do grupo profissional está marcada para a próxima segunda-feira (12). Enquanto isso, os jogadores da base estavam treinando desde dezembro, visando as três primeiras rodadas do Carioca. O time base deve ser o mesmo que enfrentou o Mirassol, na última rodada do Brasileirão de 2025.

Wallace Yan fez parte do time que enfrentou o Mirassol na última rodada do Brasileirão. Por causa da participação no Intercontinental, o Flamengo escalou um time formado majoritariamente por jovens da base e alguns nomes do time principal, como o centroavante. Ele viajou para o Catar logo depois.

Além de Wallace Yan, o centroavante Pedro também se reapresentou antes da data prevista para o grupo profissional. No mesmo dia, o camisa 9 compareceu ao CT do Ninho do Urubu para realizar exames médicos e iniciar a pré-temporada. Porém, ele não jogará as primeiras rodadas.