Saúl pode igualar feito de Pablo Marí no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 09/01/2026 12:14

corrigir um problema no calcanhar esquerdo. O

Saúl passou por cirurgia nesta sexta-feira (9), em Madrid, na Espanha, para. O Flamengo informou que o procedimento realizado pelo médico holandês Niek van Dijk foi considerado um sucesso.

O volante agora dá início o processo de recuperação pelos próximos meses, até voltar a ficar à disposição. Nesse primeiro momento, ele ficará na Espanha com a família e só viaja ao Brasil quando for liberado pelo médico, um dos principais especialista do mundo para esse tipo de cirurgia.

O Rubro-Negro não divulgou a previsão para apresentação de Saúl e nem o tempo de recuperação para voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Mas informou que o médico do clube, Fernando Sassaki, "manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção".



O jogador espanhol convivia com dores há três meses e, na reta final de temporada de 2025, recebeu duas opções de tratamento. O convencional demoraria mais tempo e não havia a garantia de melhora, e, por isso, o volante optou pelo procedimento cirúrgico para retirar um osso que estava pressionando o tendão de Aquiles e gerava dor.