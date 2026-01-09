Nenê defendeu o Juventude nas últimas três temporadas - Gabriel Tadiotto/E.C. Juventude

Nenê defendeu o Juventude nas últimas três temporadasGabriel Tadiotto/E.C. Juventude

Publicado 09/01/2026 20:32

Vasco . João Pessoa - Nenê, de 44 anos, ainda não vai se aposentar e já fechou com um novo clube. Nesta sexta-feira (9), o Botafogo-PB anunciou a contratação do meio-campista ex- Fluminense

"Talento, maturidade e personalidade. O camisa 10 Nenê chega para reger e lider. A experiência encontrou uma nova história para ser escrita. Seja bem-vindo ao Maior da Paraíba".





O jogador defendeu o Juventude nas últimas três temporadas. Por meio das redes sociais, o clube do Rio Grande do Sul se despediu de Nenê.

"Desde o primeiro dia no Alfredo Jaconi, você demonstrou empenho absoluto, respeito, carinho e orgulho em defender as cores do nosso Clube. Honrou nossa história, nossa torcida e nossa comunidade. Foi exatamente isso que fez de você um novo ídolo do Juventude. Seu nome já está eternizado em uma página especial da nossa história. Uma história escrita com entrega, liderança e amor pela camisa", diz um trecho da nota.

Nesta temporada, o Botafogo-PB terá pela frente Estadual, Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.