Igor Jesus desperdiçou um dos pênaltis do Nottingham ForestOli Scarff / AFP
Igor Jesus marca no tempo regulamentar, mas erra nos pênaltis em eliminação do Forest
O time caiu para o Wrexham na Copa da Inglaterra
Fluminense informa que Cano passará por cirurgia após lesão no menisco
Segundo o clube, a previsão é de 45 dias de recuperação
Santos negocia a contratação de Michael, atacante do Flamengo
Jogador tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de de 2028
Volante do Vasco está na mira do San Lorenzo, da Argentina
Ele está fora dos planos do Cruz-Maltino para 2026
Flamengo planeja renovar com Everton Cebolinha após interesse do Fluminense
Atacante tem contrato com o Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2026
Alvo do Flamengo, Gabriel Brazão não crava permanência no Santos: 'Resposta difícil'
Goleiro mostrou estar feliz no Peixe, mas ressaltou que decisão está nas mãos da diretoria
