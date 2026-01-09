Igor Jesus desperdiçou um dos pênaltis do Nottingham Forest - Oli Scarff / AFP

Publicado 09/01/2026 19:39

O Nottingham Forest foi superado pelo Wrexham nos pênaltis por 4 a 3, na noite desta sexta-feira (9), e foi eliminado da Copa da Inglaterra. O atacante brasileiro Igor Jesus marcou no tempo regulamentar, que terminou empatado em 3 a 3, mas desperdiçou sua cobrança nas penalidades.

A equipe galesa abriu 2 a 0 de vantagem ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Igor Jesus descontou para o Nottingham Forest. Depois, o Wrexham fez mais um gol para abrir 3 a 1, mas os visitantes deixaram tudo igual com dois de Hudson-Odoi.

O 3 a 3 no marcador forçou a prorrogação, mas o empate permaneceu, o que forçou os pênaltis.

O primeiro a desperdiçar a cobrança foi McClean, do Wrexham, ao mandar para fora. Logo na sequência, Igor Jesus tinha a oportunidade de colocar o Forest em vantagem na disputa, mas parou em Arthur Okonkwo. Na quinta batida, o goleiro voltou a brilhar e garantiu a classificação do time do País de Gales.