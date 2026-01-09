TNT SportsReprodução
Jornalista renova com a TNT Sports e comemora: 'Continuaremos juntos'
A marca esportiva confirmou a extensão nesta sexta-feira (9)
Vasco toma susto, mas vence o I9 de virada e avança na Copinha
Cruz-Maltino vai enfrentar o Botafogo-SP na próxima fase
Com Bruninho Samudio na lista, seleção brasileira sub-16 é convocada
Grupo fará um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis
F-1: Bortoleto faz primeiros testes com a Audi 2026 no circuito de Barcelona
A equipe viajou até a Espanha para colocar o R26 na pista e realizar a sua estreia não oficial na categoria
Igor Jesus marca no tempo regulamentar, mas erra nos pênaltis em eliminação do Forest
O time caiu para o Wrexham na Copa da Inglaterra
