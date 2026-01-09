TNT Sports - Reprodução

Publicado 09/01/2026 22:29

Rio - A TNT Sports informou, nesta sexta-feira (9), a renovação de contrato do comentarista e repórter Ricardinho Martins. O jornalista está na marca desde 2017 e comemorou a extensão do vínculo.

"Estou muito feliz com mais uma renovação de contrato com a TNT Sports. Essa parceria se estende por mais um período e nós continuaremos juntos, entregando conteúdos nos quais acreditamos e da maneira que gostamos de fazer", disse Ricardinho Martins.

"Já são nove anos nessa casa tão especial, que me deixa realizado profissionalmente e empolgado com todos os desafios que teremos pela frente", completou.

Ricardinho Martins comenta jogos da Liga dos Campeões. Além disso, atua como repórter e comentarista nas partidas do Campeonato Paulista. Ele ainda integra o elenco de programas como De Sola e Último Lance.