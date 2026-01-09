Circuito Brasileiro de Wakeboard 2026 - Reprodução

Publicado 09/01/2026 23:11

A Associação Brasileira de Wakeboard (ABWakeboard) divulgou nesta sexta-feira (9) o calendário completo do Circuito Brasileiro de Wakeboard de 2026. A principal novidade é a marcação de uma etapa no Rio de Janeiro.



Confira o calendário completo para 2026:

Nova Lima (MG) - 15 a 17 de maio

Rio de Janeiro (RJ) - 5 a 7 de junho

Ibiúna (SP) - 31 de Julho a 2 de agosto

Brasília (DF) - 25 a 27 de setembro



Todas as datas, no entanto, ainda serão confirmadas em até 60 dias antes do evento.