A Associação Brasileira de Wakeboard (ABWakeboard) divulgou nesta sexta-feira (9) o calendário completo do Circuito Brasileiro de Wakeboard de 2026. A principal novidade é a marcação de uma etapa no Rio de Janeiro.
Confira o calendário completo para 2026:
Nova Lima (MG) - 15 a 17 de maio Rio de Janeiro (RJ) - 5 a 7 de junho Ibiúna (SP) - 31 de Julho a 2 de agosto Brasília (DF) - 25 a 27 de setembro
Todas as datas, no entanto, ainda serão confirmadas em até 60 dias antes do evento.
