Evanilson marcou em seu jogo de número 50 na Premier League - Divulgação/X @afcbournemouth

Evanilson marcou em seu jogo de número 50 na Premier LeagueDivulgação/X @afcbournemouth

Publicado 07/01/2026 21:41

Inglaterra - O atacante Evanilson alcançou, nesta quarta-feira (7), a marca de 50 jogos na Premier League. Ele conquistou o feito ao participar da vitória do Bournemouth sobre o Tottenham por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Titular, o ex- Fluminense ainda contribuiu com um gol.

A 50th @premierleague appearance tonight for Evanilson pic.twitter.com/B9bvkKaer6 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 7, 2026

"Hoje foi uma noite muito especial. Chegar a uma marca de 50 jogos na maior liga do mundo não é para qualquer um. Mas sinto ainda mais felicidade por ter ajudado nessa vitória na frente dos nossos torcedores. Estamos vindo de uma sequência negativa de resultados. Então, a gente precisa usar essa partida como exemplo para o resto da temporada", disse Evanilson.

"Não desistimos em nenhum momento e, graças a Deus, fomos recompensados. O objetivo é levar isso para o próximo duelo pela Copa da Inglaterra. Tenho certeza que chegaremos focados e preparados para garantir essa classificação fora de casa", completou.

Evanilson se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense. O bom desempenho chamou a atenção do Porto, que o contratou no segundo semestre de 2020.

Já em 2024, o brasileiro se transferiu para o Bournemouth. De lá para cá, ao somar todas as competições, ele disputou 54 partidas, antou 16 gols e deu uma assistência.

