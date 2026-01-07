Evanilson marcou em seu jogo de número 50 na Premier LeagueDivulgação/X @afcbournemouth
Evanilson marcou em seu jogo de número 50 na Premier LeagueDivulgação/X @afcbournemouth
A 50th @premierleague appearance tonight for Evanilson pic.twitter.com/B9bvkKaer6— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 7, 2026
Ex-Fluminense, Evanilson celebra marca especial na Premier League
Atacante chegou aos 50 jogos no Campeonato Inglês
