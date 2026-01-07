Vibração de Patrick de Paula em vitória do Botafogo - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 07/01/2026 19:04

Rio - Depois de Carlinhos, do Flamengo , o Remo anunciou a contratação de mais um jogador por empréstimo. No início da noite desta quarta-feira (7), o clube paraense confirmou a chegada de Patrick de Paula, volante que pertence ao Botafogo

"Estou muito feliz com o acerto com o Clube do Remo. É um clube de tradição, com uma torcida apaixonada. Venho motivado, comprometido e pronto para trabalhar forte para ajudar a equipe dentro de campo na temporada o Remo", afirmou Patrick, ao site do clube.

O atleta estava emprestado ao Estoril, de Portugal, antes de se juntar ao Remo, mas o vínculo foi encerrado. Por lá, o volante disputou nove partidas e fez um gol.

Agora, o volante voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Até junho, o Leão Azul dividirá os salários com o Alvinegro. Caso opte por prorrogar o acordo, terá que assumir os valores de forma integral.

Assim, ficaria com Patrick de Paula em definitivo a partir de 2027, quando termina o seu vínculo com o Botafogo - que manteria uma porcentagem do jogador.

O meio-campista chegou ao Glorioso em março de 2022 como a primeira grande contratação da SAF liderada por John Textor. No entanto, não conseguiu se firmar. Ao todo, ele fez sete gols em 58 jogos pelo Alvinegro.