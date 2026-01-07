Vibração de Patrick de Paula em vitória do BotafogoPablo Porciuncula/AFP
Clube da Série A oficializa a chegada por empréstimo de Patrick de Paula, do Botafogo
Volante que pertence ao Glorioso chega após passagem pelo Estoril (POR)
Flamengo confirma o empréstimo de Viña ao River Plate
Acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória caso metas sejam cumpridas
Nottingham Forest se corrige após informar novo empréstimo ao Botafogo
Clube inglês havia informado o lateral-esquerdo ficaria cedido ao Glorioso até o fim de 2026
Raphinha brilha, Barcelona goleia Athletic e defenderá o título da Supercopa da Espanha
Brasileiro anotou dois gols e deu uma assistência; na final, o Barça enfrentará o vencedor do clássico entre Atlético de Madrid e Real
Lenda do MMA, Anderson Silva compartilha preparação para virar policial nos EUA
Ex-campeão peso-médio do UFC, Anderson já vem manifestando, há anos, o desejo de se tornar policial nos Estados Unidos; veja
Sem espaço, Leandrinho recebe propostas e pode ser emprestado pelo Vasco
Lateral-esquerdo está na mira da Chapecoense e do Pafos, do Chipre
