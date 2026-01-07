Cuiabano com a camisa do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/01/2026 18:20

Rio - O site oficial do Nottingham Forest incluiu Cuiabano em uma seção de jogadores emprestados, mas já fez a correção. Anteriormente, a publicação mostrava que o lateral-esquerdo estaria emprestado ao Glorioso até o fim de 2026. Agora, o nome aparece no local com os demais defensores do clube inglês.





Leia mais: Atacante que foi alvo do Bota aparece nas redes sociais com a camisa alvinegra O Botafogo acertou a venda de Cuiabano ao Nottingham Forest no segundo semestre de 2025. No entanto, ele logo retornou por empréstimo até o fim daquele ano.

Vindo do Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em abril de 2024. Foram 77 jogos ao longo de duas temporadas pelo Alvinegro, anotando dez gols e distribuindo oito assistências.

Ele fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024.