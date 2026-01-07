Aos 50 anos, Anderson Silva está em busca do sonho de ser policial - (Foto: Reprodução)

Aos 50 anos, Anderson Silva está em busca do sonho de ser policial (Foto: Reprodução)

Publicado 07/01/2026 18:00

Anderson Silva voltou a chamar atenção fora dos ringues ao dar mais um passo concreto rumo a uma nova carreira. Poucas semanas depois de nocautear Tyron Woodley em uma luta de Boxe, no fim de dezembro, o ex-campeão peso-médio do UFC reforçou que a ideia de se tornar policial nos Estados Unidos vai além de um simples discurso pós-luta. Nesta semana, o brasileiro compartilhou imagens de sua rotina de treinamentos voltados à formação como agente da lei.



Aos 50 anos, o ícone do MMA publicou em suas redes sociais um vídeo que reúne exercícios físicos e atividades práticas normalmente associadas à preparação policial. Radicado há anos na Califórnia e naturalizado cidadão americano desde 2019, o "Spider" indicou que o projeto representa uma forma de retribuir ao país onde construiu grande parte de sua trajetória após o auge no UFC.





Na legenda do vídeo, Anderson adotou um tom reflexivo e motivacional, destacando disciplina, fé e resiliência como pilares dessa nova fase.



“Haverá dias em que o cansaço, a dor, as incertezas, as minhas imperfeições, o medo vão bater na porta para querer entrar, mas não permitirei, mesmo quando parecer não ter saída, quando tudo estiver nebuloso, tudo parecer estar perdido. Não vou retroceder, pois minha fé é em Deus e minha luta para continuar buscando ser melhor do que ontem é eterna. Enquanto eu tiver forças para levantar e lutar, lutarei o bom combate com fé, força e honra até depois do fim, seja em qualquer lugar, com chuva ou com sol. Ainda que o tempo seja ruim o tempo todo, estarei lá sem desculpa, pronto”, escreveu o brasileiro.