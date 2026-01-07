Aos 50 anos, Anderson Silva está em busca do sonho de ser policial (Foto: Reprodução)
Aos 50 anos, o ícone do MMA publicou em suas redes sociais um vídeo que reúne exercícios físicos e atividades práticas normalmente associadas à preparação policial. Radicado há anos na Califórnia e naturalizado cidadão americano desde 2019, o "Spider" indicou que o projeto representa uma forma de retribuir ao país onde construiu grande parte de sua trajetória após o auge no UFC.
Na legenda do vídeo, Anderson adotou um tom reflexivo e motivacional, destacando disciplina, fé e resiliência como pilares dessa nova fase.
“Haverá dias em que o cansaço, a dor, as incertezas, as minhas imperfeições, o medo vão bater na porta para querer entrar, mas não permitirei, mesmo quando parecer não ter saída, quando tudo estiver nebuloso, tudo parecer estar perdido. Não vou retroceder, pois minha fé é em Deus e minha luta para continuar buscando ser melhor do que ontem é eterna. Enquanto eu tiver forças para levantar e lutar, lutarei o bom combate com fé, força e honra até depois do fim, seja em qualquer lugar, com chuva ou com sol. Ainda que o tempo seja ruim o tempo todo, estarei lá sem desculpa, pronto”, escreveu o brasileiro.
Apesar de soar incomum para parte do público, o desejo de ingressar na força policial não é recente. Em 2014, ainda em atividade no UFC, Anderson Silva já havia revelado que estudava a possibilidade de se tornar policial nos Estados Unidos, inclusive como uma forma de homenagear familiares que seguiram carreira na área de segurança pública.
Desde então, o ex-campeão manteve vínculo com o tema. Em 2021, por exemplo, participou de um treinamento de defesa pessoal voltado a policiais federais no Rio de Janeiro. Agora, mais de uma década após a primeira menção ao projeto, Anderson Silva dá sinais claros de que pretende, de fato, transformar o antigo plano em realidade.
