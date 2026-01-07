Jon Jones e Daniel Cormier voltarão a se encontrar, mas em reality show(Foto: Reprodução/Instagram)
O projeto coloca frente a frente dois dos maiores nomes da história dos meio-pesados do UFC em um contexto estratégico e pedagógico. Cada um será responsável por liderar um time de atletas em formação, disputando vitórias ao longo da temporada e buscando se firmar como a equipe vencedora do reality, que tem grande alcance no mercado do Leste Europeu.
A animosidade entre Jon Jones e Daniel Cormier é amplamente conhecida e extrapolou os limites esportivos ao longo dos anos. Dentro do UFC, os dois se enfrentaram em duas lutas valendo cinturão, com vitórias atribuídas inicialmente a Jon Jones. Fora do octógono, as provocações foram constantes e ganharam contornos ainda mais intensos devido às recorrentes controvérsias envolvendo exames antidoping de "Bones".
No primeiro confronto, realizado no UFC 182, em janeiro de 2015, Jones venceu Cormier por decisão unânime. Dias depois, testou positivo para traços de cocaína, mas o resultado do combate foi mantido, já que a substância não era proibida fora do período de competição. O episódio, no entanto, acentuou ainda mais o desgaste público entre os dois atletas.
Já em 2016, Jon Jones acabou retirado da revanche poucos dias antes do UFC 200 após testar positivo para clomifeno e letrozol, substâncias relacionadas à modulação hormonal. Suspenso por um ano, o lutador alegou contaminação em um suplemento. A aguardada revanche só aconteceu em 2017, quando Jones nocauteou Cormier e retomou o cinturão dos meio-pesados.
O desfecho, porém, foi novamente marcado por polêmica. Um exame posterior detectou a presença de esteroides, o que levou a luta a ser anulada e reclassificada como "no contest" (sem resultado), além de render nova suspensão a Jon Jones. Agora, anos depois, a rivalidade ressurge em um novo cenário, com ambos buscando afirmar superioridade não mais como lutadores, mas como líderes e estrategistas no desenvolvimento de novos talentos do MMA.
