Jon Jones e Daniel Cormier voltarão a se encontrar, mas em reality show(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 07/01/2026 10:00

A rivalidade entre Jon Jones e Daniel Cormier ganhará um novo capítulo fora do octógono. Os dois ex-campeões do UFC foram anunciados como treinadores da próxima temporada do "ALF Reality", programa russo voltado à revelação de novos talentos do MMA e frequentemente comparado ao formato do "The Ultimate Fighter", formato consagrado pelo UFC. Em vez de dividirem o cage, os rivais comandarão equipes opostas na competição.



O projeto coloca frente a frente dois dos maiores nomes da história dos meio-pesados do UFC em um contexto estratégico e pedagógico. Cada um será responsável por liderar um time de atletas em formação, disputando vitórias ao longo da temporada e buscando se firmar como a equipe vencedora do reality, que tem grande alcance no mercado do Leste Europeu.





A animosidade entre Jon Jones e Daniel Cormier é amplamente conhecida e extrapolou os limites esportivos ao longo dos anos. Dentro do UFC, os dois se enfrentaram em duas lutas valendo cinturão, com vitórias atribuídas inicialmente a Jon Jones. Fora do octógono, as provocações foram constantes e ganharam contornos ainda mais intensos devido às recorrentes controvérsias envolvendo exames antidoping de "Bones".



No primeiro confronto, realizado no UFC 182, em janeiro de 2015, Jones venceu Cormier por decisão unânime. Dias depois, testou positivo para traços de cocaína, mas o resultado do combate foi mantido, já que a substância não era proibida fora do período de competição. O episódio, no entanto, acentuou ainda mais o desgaste público entre os dois atletas.