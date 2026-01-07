Para 2026, Confederação projeta o maior Campeonato Mundial de Kung Fu já sediado no Brasil - (Foto: CBAMC)

Publicado 07/01/2026 08:00 | Atualizado 07/01/2026 11:22

A Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung Fu (CBAMC) tem estruturado, ao longo dos últimos anos, um modelo de organização, promoção esportiva e ação social que ampliou o alcance do kung fu no Brasil. Criada para reunir diferentes estilos e escolas em uma única entidade, a confederação atua hoje como eixo de integração entre federações, associações, academias, atletas, mestres e projetos sociais.



“A CBAMC foi criada para unir todas as artes marciais chinesas em um único espaço, acolhedor e inclusivo, atendendo não só atletas profissionais, mas toda a comunidade do Kung Fu”, afirma o presidente da entidade, mestre Edilson Moraes.



Atualmente, a CBAMC possui cerca de 280 filiados entre federações, associações e escolas distribuídas pelo país, oferecendo respaldo institucional para atividades esportivas, formação técnica, organização de eventos e desenvolvimento de ações sociais. Entre os apoios oferecidos estão a estrutura de arbitragem, suporte técnico, auxílio para expansão institucional, articulação com governos estaduais e municipais e inscrições gratuitas nos principais eventos da modalidade.



“Nosso foco é criar condições para que as academias e os professores possam trabalhar, crescer e alcançar mais pessoas”, completa.